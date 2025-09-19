Währungen / TTAN
TTAN
117.16 USD 3.17 (2.78%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TTAN hat sich für heute um 2.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 110.90 bis zu einem Hoch von 117.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
110.90 117.75
Jahresspanne
79.81 131.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 113.99
- Eröffnung
- 113.93
- Bid
- 117.16
- Ask
- 117.46
- Tief
- 110.90
- Hoch
- 117.75
- Volumen
- 6.674 K
- Tagesänderung
- 2.78%
- Monatsänderung
- 11.59%
- 6-Monatsänderung
- 24.12%
- Jahresänderung
- 13.75%
