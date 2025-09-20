Valute / TTAN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TTAN
115.48 USD 1.68 (1.43%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TTAN ha avuto una variazione del -1.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 114.90 e ad un massimo di 119.60.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
114.90 119.60
Intervallo Annuale
79.81 131.33
- Chiusura Precedente
- 117.16
- Apertura
- 119.45
- Bid
- 115.48
- Ask
- 115.78
- Minimo
- 114.90
- Massimo
- 119.60
- Volume
- 4.696 K
- Variazione giornaliera
- -1.43%
- Variazione Mensile
- 9.99%
- Variazione Semestrale
- 22.34%
- Variazione Annuale
- 12.12%
20 settembre, sabato