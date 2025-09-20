QuotazioniSezioni
Valute / TTAN
Tornare a Azioni

TTAN

115.48 USD 1.68 (1.43%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TTAN ha avuto una variazione del -1.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 114.90 e ad un massimo di 119.60.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
114.90 119.60
Intervallo Annuale
79.81 131.33
Chiusura Precedente
117.16
Apertura
119.45
Bid
115.48
Ask
115.78
Minimo
114.90
Massimo
119.60
Volume
4.696 K
Variazione giornaliera
-1.43%
Variazione Mensile
9.99%
Variazione Semestrale
22.34%
Variazione Annuale
12.12%
20 settembre, sabato