Валюты / TTAN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TTAN
117.25 USD 1.50 (1.30%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TTAN за сегодня изменился на 1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 114.56, а максимальная — 117.50.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
114.56 117.50
Годовой диапазон
79.81 131.33
- Предыдущее закрытие
- 115.75
- Open
- 115.99
- Bid
- 117.25
- Ask
- 117.55
- Low
- 114.56
- High
- 117.50
- Объем
- 3.377 K
- Дневное изменение
- 1.30%
- Месячное изменение
- 11.68%
- 6-месячное изменение
- 24.22%
- Годовое изменение
- 13.83%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.