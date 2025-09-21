FiyatlarBölümler
TRTN-PE: Triton International Limited 5.75% Series E Cumulative Redeemab

19.90 USD 0.05 (0.25%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TRTN-PE fiyatı bugün -0.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.82 ve Yüksek fiyatı olarak 20.00 aralığında işlem gördü.

Triton International Limited 5.75% Series E Cumulative Redeemab hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
19.82 20.00
Yıllık aralık
17.76 21.00
Önceki kapanış
19.95
Açılış
20.00
Satış
19.90
Alış
20.20
Düşük
19.82
Yüksek
20.00
Hacim
32
Günlük değişim
-0.25%
Aylık değişim
-4.05%
6 aylık değişim
5.96%
Yıllık değişim
5.96%
21 Eylül, Pazar