TRTN-PE: Triton International Limited 5.75% Series E Cumulative Redeemab
19.95 USD 0.17 (0.84%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TRTN-PE hat sich für heute um -0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.83 bis zu einem Hoch von 20.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die Triton International Limited 5.75% Series E Cumulative Redeemab-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
19.83 20.22
Jahresspanne
17.76 21.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.12
- Eröffnung
- 20.00
- Bid
- 19.95
- Ask
- 20.25
- Tief
- 19.83
- Hoch
- 20.22
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- -0.84%
- Monatsänderung
- -3.81%
- 6-Monatsänderung
- 6.23%
- Jahresänderung
- 6.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K