Der Wechselkurs von TRTN-PE hat sich für heute um -0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.83 bis zu einem Hoch von 20.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die Triton International Limited 5.75% Series E Cumulative Redeemab-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.