TRTN-PE: Triton International Limited 5.75% Series E Cumulative Redeemab

19.95 USD 0.17 (0.84%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TRTN-PE hat sich für heute um -0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.83 bis zu einem Hoch von 20.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die Triton International Limited 5.75% Series E Cumulative Redeemab-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
19.83 20.22
Jahresspanne
17.76 21.00
Vorheriger Schlusskurs
20.12
Eröffnung
20.00
Bid
19.95
Ask
20.25
Tief
19.83
Hoch
20.22
Volumen
17
Tagesänderung
-0.84%
Monatsänderung
-3.81%
6-Monatsänderung
6.23%
Jahresänderung
6.23%
