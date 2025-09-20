Valute / TRTN-PE
TRTN-PE: Triton International Limited 5.75% Series E Cumulative Redeemab
19.90 USD 0.05 (0.25%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TRTN-PE ha avuto una variazione del -0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.82 e ad un massimo di 20.00.
Segui le dinamiche di Triton International Limited 5.75% Series E Cumulative Redeemab. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
19.82 20.00
Intervallo Annuale
17.76 21.00
- Chiusura Precedente
- 19.95
- Apertura
- 20.00
- Bid
- 19.90
- Ask
- 20.20
- Minimo
- 19.82
- Massimo
- 20.00
- Volume
- 32
- Variazione giornaliera
- -0.25%
- Variazione Mensile
- -4.05%
- Variazione Semestrale
- 5.96%
- Variazione Annuale
- 5.96%
20 settembre, sabato