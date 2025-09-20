QuotazioniSezioni
Valute / TRTN-PE
Tornare a Azioni

TRTN-PE: Triton International Limited 5.75% Series E Cumulative Redeemab

19.90 USD 0.05 (0.25%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TRTN-PE ha avuto una variazione del -0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.82 e ad un massimo di 20.00.

Segui le dinamiche di Triton International Limited 5.75% Series E Cumulative Redeemab. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
19.82 20.00
Intervallo Annuale
17.76 21.00
Chiusura Precedente
19.95
Apertura
20.00
Bid
19.90
Ask
20.20
Minimo
19.82
Massimo
20.00
Volume
32
Variazione giornaliera
-0.25%
Variazione Mensile
-4.05%
Variazione Semestrale
5.96%
Variazione Annuale
5.96%
20 settembre, sabato