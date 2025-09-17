КотировкиРазделы
TRTN-PE: Triton International Limited 5.75% Series E Cumulative Redeemab

20.26 USD 0.25 (1.22%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TRTN-PE за сегодня изменился на -1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.26, а максимальная — 20.49.

Следите за динамикой Triton International Limited 5.75% Series E Cumulative Redeemab. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
20.26 20.49
Годовой диапазон
17.76 21.00
Предыдущее закрытие
20.51
Open
20.49
Bid
20.26
Ask
20.56
Low
20.26
High
20.49
Объем
30
Дневное изменение
-1.22%
Месячное изменение
-2.31%
6-месячное изменение
7.88%
Годовое изменение
7.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.