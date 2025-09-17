Валюты / TRTN-PE
TRTN-PE: Triton International Limited 5.75% Series E Cumulative Redeemab
20.26 USD 0.25 (1.22%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TRTN-PE за сегодня изменился на -1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.26, а максимальная — 20.49.
Следите за динамикой Triton International Limited 5.75% Series E Cumulative Redeemab. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
20.26 20.49
Годовой диапазон
17.76 21.00
- Предыдущее закрытие
- 20.51
- Open
- 20.49
- Bid
- 20.26
- Ask
- 20.56
- Low
- 20.26
- High
- 20.49
- Объем
- 30
- Дневное изменение
- -1.22%
- Месячное изменение
- -2.31%
- 6-месячное изменение
- 7.88%
- Годовое изменение
- 7.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.