Dövizler / TEAD
TEAD

1.6800 USD 0.0500 (2.89%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TEAD fiyatı bugün -2.89% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.6750 ve Yüksek fiyatı olarak 1.7400 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
1.6750 1.7400
Yıllık aralık
1.5500 3.1299
Önceki kapanış
1.7300
Açılış
1.7300
Satış
1.6800
Alış
1.6830
Düşük
1.6750
Yüksek
1.7400
Hacim
552
Günlük değişim
-2.89%
Aylık değişim
-1.75%
6 aylık değişim
-39.78%
Yıllık değişim
-39.78%
21 Eylül, Pazar