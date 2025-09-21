QuotazioniSezioni
Valute / TEAD
Tornare a Azioni

TEAD

1.6800 USD 0.0500 (2.89%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TEAD ha avuto una variazione del -2.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.6750 e ad un massimo di 1.7400.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.6750 1.7400
Intervallo Annuale
1.5500 3.1299
Chiusura Precedente
1.7300
Apertura
1.7300
Bid
1.6800
Ask
1.6830
Minimo
1.6750
Massimo
1.7400
Volume
552
Variazione giornaliera
-2.89%
Variazione Mensile
-1.75%
Variazione Semestrale
-39.78%
Variazione Annuale
-39.78%
21 settembre, domenica