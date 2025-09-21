Valute / TEAD
TEAD
1.6800 USD 0.0500 (2.89%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TEAD ha avuto una variazione del -2.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.6750 e ad un massimo di 1.7400.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.6750 1.7400
Intervallo Annuale
1.5500 3.1299
- Chiusura Precedente
- 1.7300
- Apertura
- 1.7300
- Bid
- 1.6800
- Ask
- 1.6830
- Minimo
- 1.6750
- Massimo
- 1.7400
- Volume
- 552
- Variazione giornaliera
- -2.89%
- Variazione Mensile
- -1.75%
- Variazione Semestrale
- -39.78%
- Variazione Annuale
- -39.78%
21 settembre, domenica