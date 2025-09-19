KurseKategorien
Währungen / TEAD
TEAD

1.7250 USD 0.0050 (0.29%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TEAD hat sich für heute um -0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.6850 bis zu einem Hoch von 1.7400 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
1.6850 1.7400
Jahresspanne
1.5500 3.1299
Vorheriger Schlusskurs
1.7300
Eröffnung
1.7300
Bid
1.7250
Ask
1.7280
Tief
1.6850
Hoch
1.7400
Volumen
252
Tagesänderung
-0.29%
Monatsänderung
0.88%
6-Monatsänderung
-38.17%
Jahresänderung
-38.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K