Devises / TEAD
TEAD

1.6800 USD 0.0500 (2.89%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TEAD a changé de -2.89% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.6750 et à un maximum de 1.7400.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
1.6750 1.7400
Range Annuel
1.5500 3.1299
Clôture Précédente
1.7300
Ouverture
1.7300
Bid
1.6800
Ask
1.6830
Plus Bas
1.6750
Plus Haut
1.7400
Volume
552
Changement quotidien
-2.89%
Changement Mensuel
-1.75%
Changement à 6 Mois
-39.78%
Changement Annuel
-39.78%
20 septembre, samedi