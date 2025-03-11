Dövizler / SSSSL
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SSSSL: SuRo Capital Corp - 6.00% Notes due 2026
24.7890 USD 0.0590 (0.24%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SSSSL fiyatı bugün 0.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.7048 ve Yüksek fiyatı olarak 24.7900 aralığında işlem gördü.
SuRo Capital Corp - 6.00% Notes due 2026 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
24.7048 24.7900
Yıllık aralık
24.1600 25.4000
- Önceki kapanış
- 24.7300
- Açılış
- 24.7300
- Satış
- 24.7890
- Alış
- 24.7920
- Düşük
- 24.7048
- Yüksek
- 24.7900
- Hacim
- 78
- Günlük değişim
- 0.24%
- Aylık değişim
- -1.00%
- 6 aylık değişim
- 1.90%
- Yıllık değişim
- 1.47%
21 Eylül, Pazar