SSSSL: SuRo Capital Corp - 6.00% Notes due 2026

24.7890 USD 0.0590 (0.24%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SSSSL fiyatı bugün 0.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.7048 ve Yüksek fiyatı olarak 24.7900 aralığında işlem gördü.

SuRo Capital Corp - 6.00% Notes due 2026 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
24.7048 24.7900
Yıllık aralık
24.1600 25.4000
Önceki kapanış
24.7300
Açılış
24.7300
Satış
24.7890
Alış
24.7920
Düşük
24.7048
Yüksek
24.7900
Hacim
78
Günlük değişim
0.24%
Aylık değişim
-1.00%
6 aylık değişim
1.90%
Yıllık değişim
1.47%
21 Eylül, Pazar