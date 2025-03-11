Währungen / SSSSL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SSSSL: SuRo Capital Corp - 6.00% Notes due 2026
24.7300 USD 0.0300 (0.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SSSSL hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.5600 bis zu einem Hoch von 24.7500 gehandelt.
Verfolgen Sie die SuRo Capital Corp - 6.00% Notes due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
24.5600 24.7500
Jahresspanne
24.1600 25.4000
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.7000
- Eröffnung
- 24.7300
- Bid
- 24.7300
- Ask
- 24.7330
- Tief
- 24.5600
- Hoch
- 24.7500
- Volumen
- 36
- Tagesänderung
- 0.12%
- Monatsänderung
- -1.24%
- 6-Monatsänderung
- 1.66%
- Jahresänderung
- 1.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K