SSSSL: SuRo Capital Corp - 6.00% Notes due 2026

24.7300 USD 0.0300 (0.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SSSSL hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.5600 bis zu einem Hoch von 24.7500 gehandelt.

Verfolgen Sie die SuRo Capital Corp - 6.00% Notes due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
24.5600 24.7500
Jahresspanne
24.1600 25.4000
Vorheriger Schlusskurs
24.7000
Eröffnung
24.7300
Bid
24.7300
Ask
24.7330
Tief
24.5600
Hoch
24.7500
Volumen
36
Tagesänderung
0.12%
Monatsänderung
-1.24%
6-Monatsänderung
1.66%
Jahresänderung
1.23%
