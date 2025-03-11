Valute / SSSSL
SSSSL: SuRo Capital Corp - 6.00% Notes due 2026
24.7890 USD 0.0590 (0.24%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SSSSL ha avuto una variazione del 0.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.7048 e ad un massimo di 24.7900.
Segui le dinamiche di SuRo Capital Corp - 6.00% Notes due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
24.7048 24.7900
Intervallo Annuale
24.1600 25.4000
- Chiusura Precedente
- 24.7300
- Apertura
- 24.7300
- Bid
- 24.7890
- Ask
- 24.7920
- Minimo
- 24.7048
- Massimo
- 24.7900
- Volume
- 78
- Variazione giornaliera
- 0.24%
- Variazione Mensile
- -1.00%
- Variazione Semestrale
- 1.90%
- Variazione Annuale
- 1.47%
20 settembre, sabato