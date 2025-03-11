QuotazioniSezioni
SSSSL: SuRo Capital Corp - 6.00% Notes due 2026

24.7890 USD 0.0590 (0.24%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SSSSL ha avuto una variazione del 0.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.7048 e ad un massimo di 24.7900.

Segui le dinamiche di SuRo Capital Corp - 6.00% Notes due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
24.7048 24.7900
Intervallo Annuale
24.1600 25.4000
Chiusura Precedente
24.7300
Apertura
24.7300
Bid
24.7890
Ask
24.7920
Minimo
24.7048
Massimo
24.7900
Volume
78
Variazione giornaliera
0.24%
Variazione Mensile
-1.00%
Variazione Semestrale
1.90%
Variazione Annuale
1.47%
20 settembre, sabato