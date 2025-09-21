FiyatlarBölümler
SQFTW
SQFTW: Presidio Property Trust Inc - Series A Common Stock Purchase Wa

0.0391 USD 0.0009 (2.25%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SQFTW fiyatı bugün -2.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0357 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0399 aralığında işlem gördü.

Presidio Property Trust Inc - Series A Common Stock Purchase Wa hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0357 0.0399
Yıllık aralık
0.0200 0.0973
Önceki kapanış
0.0400
Açılış
0.0357
Satış
0.0391
Alış
0.0421
Düşük
0.0357
Yüksek
0.0399
Hacim
9
Günlük değişim
-2.25%
Aylık değişim
21.81%
6 aylık değişim
13.33%
Yıllık değişim
6.54%
21 Eylül, Pazar