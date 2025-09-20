CotationsSections
SQFTW: Presidio Property Trust Inc - Series A Common Stock Purchase Wa

0.0391 USD 0.0009 (2.25%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SQFTW a changé de -2.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0357 et à un maximum de 0.0399.

Suivez la dynamique Presidio Property Trust Inc - Series A Common Stock Purchase Wa. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0357 0.0399
Range Annuel
0.0200 0.0973
Clôture Précédente
0.0400
Ouverture
0.0357
Bid
0.0391
Ask
0.0421
Plus Bas
0.0357
Plus Haut
0.0399
Volume
9
Changement quotidien
-2.25%
Changement Mensuel
21.81%
Changement à 6 Mois
13.33%
Changement Annuel
6.54%
20 septembre, samedi