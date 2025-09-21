Valute / SQFTW
SQFTW: Presidio Property Trust Inc - Series A Common Stock Purchase Wa
0.0391 USD 0.0009 (2.25%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SQFTW ha avuto una variazione del -2.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0357 e ad un massimo di 0.0399.
Segui le dinamiche di Presidio Property Trust Inc - Series A Common Stock Purchase Wa. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0357 0.0399
Intervallo Annuale
0.0200 0.0973
- Chiusura Precedente
- 0.0400
- Apertura
- 0.0357
- Bid
- 0.0391
- Ask
- 0.0421
- Minimo
- 0.0357
- Massimo
- 0.0399
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- -2.25%
- Variazione Mensile
- 21.81%
- Variazione Semestrale
- 13.33%
- Variazione Annuale
- 6.54%
21 settembre, domenica