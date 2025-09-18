FiyatlarBölümler
Dövizler / SPYV
Geri dön - Hisse senetleri

SPYV: SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

55.08 USD 0.11 (0.20%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SPYV fiyatı bugün 0.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 54.85 ve Yüksek fiyatı olarak 55.17 aralığında işlem gördü.

SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPYV haberleri

Günlük aralık
54.85 55.17
Yıllık aralık
44.39 55.41
Önceki kapanış
54.97
Açılış
55.05
Satış
55.08
Alış
55.38
Düşük
54.85
Yüksek
55.17
Hacim
2.347 K
Günlük değişim
0.20%
Aylık değişim
1.60%
6 aylık değişim
8.17%
Yıllık değişim
4.36%
21 Eylül, Pazar