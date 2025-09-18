Dövizler / SPYV
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SPYV: SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
55.08 USD 0.11 (0.20%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SPYV fiyatı bugün 0.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 54.85 ve Yüksek fiyatı olarak 55.17 aralığında işlem gördü.
SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPYV haberleri
- The Market Setup Has Rarely Been This Treacherous
- Overbought Conditions Across Multiple Markets
- Investing Outlook As Central Banks Begin Rate Cuts
- Weekly Indicators: The Surprising Rebound In Manufacturing Continues
- Equities Supported By Improvement In Business Cycle Indicators
- Confusion In The Jobs Market
- Data Centers And The Power Grid: A Path To Debt Relief?
- Fed Cuts Could Spark A Surge In The 10-Year Yield
- Fed Cuts Its Target Interest Rate And Signals More To Come
- Breaking Down The Bearish Narrative
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- CIO Notebook: Fed Makes A Move, Adds Fuel For Future Cuts
- Powell Pivots, Fed Cuts Rates As Jobs Market Weakens
- The Stage Is Set For A Sizeable Equity Market Pullback
- Quarterly Vs. Semiannual Reporting: Revisiting Trump’s Controversial Proposal
- Global Economic Outlook: September 2025
- Recession, Inflation, Or Goldilocks - What's Your Bet?
- No, Wait, They Cut Rates?
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- The Fed's Big Decision
- Economic Pulse Steady Amid Uncertain Rate Path
- Fed Delivers Dovish Shift, Restarts Rate-Cutting Cycle
- Cranking Up The Inflation Machine: Fed Delivers Rate Cut
- This Fed Meeting Must Have Been A Circus
Günlük aralık
54.85 55.17
Yıllık aralık
44.39 55.41
- Önceki kapanış
- 54.97
- Açılış
- 55.05
- Satış
- 55.08
- Alış
- 55.38
- Düşük
- 54.85
- Yüksek
- 55.17
- Hacim
- 2.347 K
- Günlük değişim
- 0.20%
- Aylık değişim
- 1.60%
- 6 aylık değişim
- 8.17%
- Yıllık değişim
- 4.36%
21 Eylül, Pazar