Devises / SPYV
SPYV: SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
55.08 USD 0.11 (0.20%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SPYV a changé de 0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 54.85 et à un maximum de 55.17.
Suivez la dynamique SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SPYV Nouvelles
Range quotidien
54.85 55.17
Range Annuel
44.39 55.41
- Clôture Précédente
- 54.97
- Ouverture
- 55.05
- Bid
- 55.08
- Ask
- 55.38
- Plus Bas
- 54.85
- Plus Haut
- 55.17
- Volume
- 2.347 K
- Changement quotidien
- 0.20%
- Changement Mensuel
- 1.60%
- Changement à 6 Mois
- 8.17%
- Changement Annuel
- 4.36%
20 septembre, samedi