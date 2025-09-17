クォートセクション
通貨 / SPYV
株に戻る

SPYV: SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

54.97 USD 0.16 (0.29%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SPYVの今日の為替レートは、0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり54.79の安値と55.10の高値で取引されました。

SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPYV News

1日のレンジ
54.79 55.10
1年のレンジ
44.39 55.41
以前の終値
54.81
始値
54.86
買値
54.97
買値
55.27
安値
54.79
高値
55.10
出来高
2.490 K
1日の変化
0.29%
1ヶ月の変化
1.40%
6ヶ月の変化
7.95%
1年の変化
4.15%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K