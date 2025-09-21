FiyatlarBölümler
Dövizler / SOHOO
SOHOO: Sotherly Hotels Inc - 7.875% Series C Cumulative Redeemable Per

11.18 USD 0.19 (1.73%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SOHOO fiyatı bugün 1.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.98 ve Yüksek fiyatı olarak 11.67 aralığında işlem gördü.

Sotherly Hotels Inc - 7.875% Series C Cumulative Redeemable Per hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
10.98 11.67
Yıllık aralık
10.18 18.40
Önceki kapanış
10.99
Açılış
11.30
Satış
11.18
Alış
11.48
Düşük
10.98
Yüksek
11.67
Hacim
172
Günlük değişim
1.73%
Aylık değişim
3.71%
6 aylık değişim
-31.41%
Yıllık değişim
-39.07%
21 Eylül, Pazar