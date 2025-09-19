クォートセクション
SOHOO: Sotherly Hotels Inc - 7.875% Series C Cumulative Redeemable Per

10.99 USD 0.38 (3.58%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SOHOOの今日の為替レートは、3.58%変化しました。日中、通貨は1あたり10.91の安値と11.20の高値で取引されました。

Sotherly Hotels Inc - 7.875% Series C Cumulative Redeemable Perダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
10.91 11.20
1年のレンジ
10.18 18.40
以前の終値
10.61
始値
10.94
買値
10.99
買値
11.29
安値
10.91
高値
11.20
出来高
91
1日の変化
3.58%
1ヶ月の変化
1.95%
6ヶ月の変化
-32.58%
1年の変化
-40.11%
