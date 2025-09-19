KurseKategorien
SOHOO: Sotherly Hotels Inc - 7.875% Series C Cumulative Redeemable Per

10.98 USD 0.01 (0.09%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SOHOO hat sich für heute um -0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.98 bis zu einem Hoch von 11.67 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sotherly Hotels Inc - 7.875% Series C Cumulative Redeemable Per-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
10.98 11.67
Jahresspanne
10.18 18.40
Vorheriger Schlusskurs
10.99
Eröffnung
11.30
Bid
10.98
Ask
11.28
Tief
10.98
Hoch
11.67
Volumen
59
Tagesänderung
-0.09%
Monatsänderung
1.86%
6-Monatsänderung
-32.64%
Jahresänderung
-40.16%
