SOHOO: Sotherly Hotels Inc - 7.875% Series C Cumulative Redeemable Per
10.98 USD 0.01 (0.09%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SOHOO hat sich für heute um -0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.98 bis zu einem Hoch von 11.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sotherly Hotels Inc - 7.875% Series C Cumulative Redeemable Per-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
10.98 11.67
Jahresspanne
10.18 18.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.99
- Eröffnung
- 11.30
- Bid
- 10.98
- Ask
- 11.28
- Tief
- 10.98
- Hoch
- 11.67
- Volumen
- 59
- Tagesänderung
- -0.09%
- Monatsänderung
- 1.86%
- 6-Monatsänderung
- -32.64%
- Jahresänderung
- -40.16%
