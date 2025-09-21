Valute / SOHOO
SOHOO: Sotherly Hotels Inc - 7.875% Series C Cumulative Redeemable Per
11.18 USD 0.19 (1.73%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SOHOO ha avuto una variazione del 1.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.98 e ad un massimo di 11.67.
Segui le dinamiche di Sotherly Hotels Inc - 7.875% Series C Cumulative Redeemable Per. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
10.98 11.67
Intervallo Annuale
10.18 18.40
- Chiusura Precedente
- 10.99
- Apertura
- 11.30
- Bid
- 11.18
- Ask
- 11.48
- Minimo
- 10.98
- Massimo
- 11.67
- Volume
- 172
- Variazione giornaliera
- 1.73%
- Variazione Mensile
- 3.71%
- Variazione Semestrale
- -31.41%
- Variazione Annuale
- -39.07%
21 settembre, domenica