SOHOO: Sotherly Hotels Inc - 7.875% Series C Cumulative Redeemable Per

11.18 USD 0.19 (1.73%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SOHOO ha avuto una variazione del 1.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.98 e ad un massimo di 11.67.

Segui le dinamiche di Sotherly Hotels Inc - 7.875% Series C Cumulative Redeemable Per. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
10.98 11.67
Intervallo Annuale
10.18 18.40
Chiusura Precedente
10.99
Apertura
11.30
Bid
11.18
Ask
11.48
Minimo
10.98
Massimo
11.67
Volume
172
Variazione giornaliera
1.73%
Variazione Mensile
3.71%
Variazione Semestrale
-31.41%
Variazione Annuale
-39.07%
21 settembre, domenica