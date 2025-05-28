FiyatlarBölümler
Dövizler / SFBC
SFBC: Sound Financial Bancorp Inc

47.00 USD 1.04 (2.26%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SFBC fiyatı bugün 2.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 46.10 ve Yüksek fiyatı olarak 47.00 aralığında işlem gördü.

Sound Financial Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
46.10 47.00
Yıllık aralık
44.00 55.85
Önceki kapanış
45.96
Açılış
46.10
Satış
47.00
Alış
47.30
Düşük
46.10
Yüksek
47.00
Hacim
43
Günlük değişim
2.26%
Aylık değişim
-0.32%
6 aylık değişim
-7.35%
Yıllık değişim
-12.15%
