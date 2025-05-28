QuotazioniSezioni
SFBC: Sound Financial Bancorp Inc

47.00 USD 1.04 (2.26%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SFBC ha avuto una variazione del 2.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 46.10 e ad un massimo di 47.00.

Segui le dinamiche di Sound Financial Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
46.10 47.00
Intervallo Annuale
44.00 55.85
Chiusura Precedente
45.96
Apertura
46.10
Bid
47.00
Ask
47.30
Minimo
46.10
Massimo
47.00
Volume
43
Variazione giornaliera
2.26%
Variazione Mensile
-0.32%
Variazione Semestrale
-7.35%
Variazione Annuale
-12.15%
