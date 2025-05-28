Valute / SFBC
SFBC: Sound Financial Bancorp Inc
47.00 USD 1.04 (2.26%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SFBC ha avuto una variazione del 2.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 46.10 e ad un massimo di 47.00.
Segui le dinamiche di Sound Financial Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
46.10 47.00
Intervallo Annuale
44.00 55.85
- Chiusura Precedente
- 45.96
- Apertura
- 46.10
- Bid
- 47.00
- Ask
- 47.30
- Minimo
- 46.10
- Massimo
- 47.00
- Volume
- 43
- Variazione giornaliera
- 2.26%
- Variazione Mensile
- -0.32%
- Variazione Semestrale
- -7.35%
- Variazione Annuale
- -12.15%
21 settembre, domenica