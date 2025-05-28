Währungen / SFBC
SFBC: Sound Financial Bancorp Inc
46.10 USD 0.14 (0.30%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SFBC hat sich für heute um 0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.10 bis zu einem Hoch von 46.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sound Financial Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
46.10 46.10
Jahresspanne
44.00 55.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.96
- Eröffnung
- 46.10
- Bid
- 46.10
- Ask
- 46.40
- Tief
- 46.10
- Hoch
- 46.10
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- 0.30%
- Monatsänderung
- -2.23%
- 6-Monatsänderung
- -9.13%
- Jahresänderung
- -13.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K