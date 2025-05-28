Валюты / SFBC
SFBC: Sound Financial Bancorp Inc
45.44 USD 0.15 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SFBC за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.23, а максимальная — 46.21.
Следите за динамикой Sound Financial Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
45.23 46.21
Годовой диапазон
44.00 55.85
- Предыдущее закрытие
- 45.59
- Open
- 45.23
- Bid
- 45.44
- Ask
- 45.74
- Low
- 45.23
- High
- 46.21
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- -3.63%
- 6-месячное изменение
- -10.43%
- Годовое изменение
- -15.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.