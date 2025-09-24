FiyatlarBölümler
5.28 USD 0.25 (4.52%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SBLX fiyatı bugün -4.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.12 ve Yüksek fiyatı olarak 5.51 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
5.12 5.51
Yıllık aralık
4.20 10.56
Önceki kapanış
5.53
Açılış
5.25
Satış
5.28
Alış
5.58
Düşük
5.12
Yüksek
5.51
Hacim
151
Günlük değişim
-4.52%
Aylık değişim
-10.96%
6 aylık değişim
-28.65%
Yıllık değişim
-28.65%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
0.800 M
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.664 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
20.5%
Beklenti
7.9%
Önceki
-1.8%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
-0.607 M
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
0.177 M
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%