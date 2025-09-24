Währungen / SBLX
SBLX
5.23 USD 0.30 (5.42%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SBLX hat sich für heute um -5.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.12 bis zu einem Hoch von 5.51 gehandelt.
Tagesspanne
5.12 5.51
Jahresspanne
4.20 10.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.53
- Eröffnung
- 5.25
- Bid
- 5.23
- Ask
- 5.53
- Tief
- 5.12
- Hoch
- 5.51
- Volumen
- 94
- Tagesänderung
- -5.42%
- Monatsänderung
- -11.80%
- 6-Monatsänderung
- -29.32%
- Jahresänderung
- -29.32%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
- Akt
- 0.800 M
- Erw
- 0.692 M
- Vorh
- 0.664 M
14:00
USD
- Akt
- 20.5%
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -1.8%
14:30
USD
- Akt
- -0.607 M
- Erw
- -2.631 M
- Vorh
- -9.285 M
14:30
USD
- Akt
- 0.177 M
- Erw
- -0.329 M
- Vorh
- -0.296 M
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.724%