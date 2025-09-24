Moedas / SBLX
SBLX
5.23 USD 0.30 (5.42%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SBLX para hoje mudou para -5.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.12 e o mais alto foi 5.51.
Veja a dinâmica do par de moedas . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
5.12 5.51
Faixa anual
4.20 10.56
- Fechamento anterior
- 5.53
- Open
- 5.25
- Bid
- 5.23
- Ask
- 5.53
- Low
- 5.12
- High
- 5.51
- Volume
- 94
- Mudança diária
- -5.42%
- Mudança mensal
- -11.80%
- Mudança de 6 meses
- -29.32%
- Mudança anual
- -29.32%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
- Atu.
- 0.800 milh
- Projeç.
- 0.692 milh
- Prév.
- 0.664 milh
14:00
USD
- Atu.
- 20.5%
- Projeç.
- 7.9%
- Prév.
- -1.8%
14:30
USD
- Atu.
- -0.607 milh
- Projeç.
- -2.631 milh
- Prév.
- -9.285 milh
14:30
USD
- Atu.
- 0.177 milh
- Projeç.
- -0.329 milh
- Prév.
- -0.296 milh
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.724%