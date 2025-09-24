Divisas / SBLX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SBLX
5.23 USD 0.30 (5.42%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SBLX de hoy ha cambiado un -5.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.12, mientras que el máximo ha alcanzado 5.51.
Siga la dinámica de la pareja de divisas . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
5.12 5.51
Rango anual
4.20 10.56
- Cierres anteriores
- 5.53
- Open
- 5.25
- Bid
- 5.23
- Ask
- 5.53
- Low
- 5.12
- High
- 5.51
- Volumen
- 94
- Cambio diario
- -5.42%
- Cambio mensual
- -11.80%
- Cambio a 6 meses
- -29.32%
- Cambio anual
- -29.32%
24 septiembre, miércoles
14:00
USD
- Act.
- 0.800 M
- Pronós.
- 0.692 M
- Prev.
- 0.664 M
14:00
USD
- Act.
- 20.5%
- Pronós.
- 7.9%
- Prev.
- -1.8%
14:30
USD
- Act.
- -0.607 M
- Pronós.
- -2.631 M
- Prev.
- -9.285 M
14:30
USD
- Act.
- 0.177 M
- Pronós.
- -0.329 M
- Prev.
- -0.296 M
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 3.724%