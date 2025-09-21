Dövizler / SATLW
SATLW: Satellogic Inc - Warrant
0.3917 USD 0.0183 (4.46%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SATLW fiyatı bugün -4.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.3917 ve Yüksek fiyatı olarak 0.4156 aralığında işlem gördü.
Satellogic Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
0.3917 0.4156
Yıllık aralık
0.0400 0.8500
- Önceki kapanış
- 0.4100
- Açılış
- 0.4101
- Satış
- 0.3917
- Alış
- 0.3947
- Düşük
- 0.3917
- Yüksek
- 0.4156
- Hacim
- 39
- Günlük değişim
- -4.46%
- Aylık değişim
- -12.57%
- 6 aylık değişim
- -17.54%
- Yıllık değişim
- 796.34%
21 Eylül, Pazar