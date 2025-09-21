FiyatlarBölümler
Dövizler / SATLW
Geri dön - Hisse senetleri

SATLW: Satellogic Inc - Warrant

0.3917 USD 0.0183 (4.46%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SATLW fiyatı bugün -4.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.3917 ve Yüksek fiyatı olarak 0.4156 aralığında işlem gördü.

Satellogic Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.3917 0.4156
Yıllık aralık
0.0400 0.8500
Önceki kapanış
0.4100
Açılış
0.4101
Satış
0.3917
Alış
0.3947
Düşük
0.3917
Yüksek
0.4156
Hacim
39
Günlük değişim
-4.46%
Aylık değişim
-12.57%
6 aylık değişim
-17.54%
Yıllık değişim
796.34%
21 Eylül, Pazar