KurseKategorien
Währungen / SATLW
Zurück zum Aktien

SATLW: Satellogic Inc - Warrant

0.4008 USD 0.0092 (2.24%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SATLW hat sich für heute um -2.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.3921 bis zu einem Hoch von 0.4156 gehandelt.

Verfolgen Sie die Satellogic Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.3921 0.4156
Jahresspanne
0.0400 0.8500
Vorheriger Schlusskurs
0.4100
Eröffnung
0.4101
Bid
0.4008
Ask
0.4038
Tief
0.3921
Hoch
0.4156
Volumen
34
Tagesänderung
-2.24%
Monatsänderung
-10.54%
6-Monatsänderung
-15.62%
Jahresänderung
817.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K