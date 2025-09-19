Währungen / SATLW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SATLW: Satellogic Inc - Warrant
0.4008 USD 0.0092 (2.24%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SATLW hat sich für heute um -2.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.3921 bis zu einem Hoch von 0.4156 gehandelt.
Verfolgen Sie die Satellogic Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.3921 0.4156
Jahresspanne
0.0400 0.8500
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.4100
- Eröffnung
- 0.4101
- Bid
- 0.4008
- Ask
- 0.4038
- Tief
- 0.3921
- Hoch
- 0.4156
- Volumen
- 34
- Tagesänderung
- -2.24%
- Monatsänderung
- -10.54%
- 6-Monatsänderung
- -15.62%
- Jahresänderung
- 817.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K