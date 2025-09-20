CotationsSections
Devises / SATLW
Retour à Actions

SATLW: Satellogic Inc - Warrant

0.3917 USD 0.0183 (4.46%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SATLW a changé de -4.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.3917 et à un maximum de 0.4156.

Suivez la dynamique Satellogic Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.3917 0.4156
Range Annuel
0.0400 0.8500
Clôture Précédente
0.4100
Ouverture
0.4101
Bid
0.3917
Ask
0.3947
Plus Bas
0.3917
Plus Haut
0.4156
Volume
39
Changement quotidien
-4.46%
Changement Mensuel
-12.57%
Changement à 6 Mois
-17.54%
Changement Annuel
796.34%
20 septembre, samedi