RYM

37.93 USD 0.09 (0.24%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RYM fiyatı bugün 0.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.25 ve Yüksek fiyatı olarak 38.29 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
35.25 38.29
Yıllık aralık
33.51 49.94
Önceki kapanış
37.84
Açılış
38.29
Satış
37.93
Alış
38.23
Düşük
35.25
Yüksek
38.29
Hacim
4
Günlük değişim
0.24%
Aylık değişim
-10.75%
6 aylık değişim
-10.75%
Yıllık değişim
-10.75%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
0.800 M
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.664 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
20.5%
Beklenti
7.9%
Önceki
-1.8%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
-0.607 M
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
0.177 M
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%