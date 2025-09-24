Moedas / RYM
RYM
37.93 USD 0.09 (0.24%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RYM para hoje mudou para 0.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.25 e o mais alto foi 38.29.
Veja a dinâmica do par de moedas . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
35.25 38.29
Faixa anual
33.51 49.94
- Fechamento anterior
- 37.84
- Open
- 38.29
- Bid
- 37.93
- Ask
- 38.23
- Low
- 35.25
- High
- 38.29
- Volume
- 4
- Mudança diária
- 0.24%
- Mudança mensal
- -10.75%
- Mudança de 6 meses
- -10.75%
- Mudança anual
- -10.75%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
- Atu.
- 0.800 milh
- Projeç.
- 0.692 milh
- Prév.
- 0.664 milh
14:00
USD
- Atu.
- 20.5%
- Projeç.
- 7.9%
- Prév.
- -1.8%
14:30
USD
- Atu.
- -0.607 milh
- Projeç.
- -2.631 milh
- Prév.
- -9.285 milh
14:30
USD
- Atu.
- 0.177 milh
- Projeç.
- -0.329 milh
- Prév.
- -0.296 milh
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.724%