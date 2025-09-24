CotationsSections
Devises / RYM
RYM

37.93 USD 0.09 (0.24%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RYM a changé de 0.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.25 et à un maximum de 38.29.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
35.25 38.29
Range Annuel
33.51 49.94
Clôture Précédente
37.84
Ouverture
38.29
Bid
37.93
Ask
38.23
Plus Bas
35.25
Plus Haut
38.29
Volume
4
Changement quotidien
0.24%
Changement Mensuel
-10.75%
Changement à 6 Mois
-10.75%
Changement Annuel
-10.75%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%