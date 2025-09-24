Divisas / RYM
RYM
37.93 USD 0.09 (0.24%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RYM de hoy ha cambiado un 0.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.25, mientras que el máximo ha alcanzado 38.29.
Siga la dinámica de la pareja de divisas . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Rango diario
35.25 38.29
Rango anual
33.51 49.94
- Cierres anteriores
- 37.84
- Open
- 38.29
- Bid
- 37.93
- Ask
- 38.23
- Low
- 35.25
- High
- 38.29
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- 0.24%
- Cambio mensual
- -10.75%
- Cambio a 6 meses
- -10.75%
- Cambio anual
- -10.75%
24 septiembre, miércoles
14:00
USD
- Act.
- 0.800 M
- Pronós.
- 0.692 M
- Prev.
- 0.664 M
14:00
USD
- Act.
- 20.5%
- Pronós.
- 7.9%
- Prev.
- -1.8%
14:30
USD
- Act.
- -0.607 M
- Pronós.
- -2.631 M
- Prev.
- -9.285 M
14:30
USD
- Act.
- 0.177 M
- Pronós.
- -0.329 M
- Prev.
- -0.296 M
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 3.724%