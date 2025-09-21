FiyatlarBölümler
RVSNW: Rail Vision Ltd - Warrant

0.0698 USD 0.0023 (3.41%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RVSNW fiyatı bugün 3.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0698 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0699 aralığında işlem gördü.

Rail Vision Ltd - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0698 0.0699
Yıllık aralık
0.0202 0.4200
Önceki kapanış
0.0675
Açılış
0.0699
Satış
0.0698
Alış
0.0728
Düşük
0.0698
Yüksek
0.0699
Hacim
15
Günlük değişim
3.41%
Aylık değişim
-36.55%
6 aylık değişim
-20.77%
Yıllık değişim
119.50%
21 Eylül, Pazar