Valute / RVSNW
RVSNW: Rail Vision Ltd - Warrant
0.0698 USD 0.0023 (3.41%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RVSNW ha avuto una variazione del 3.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0698 e ad un massimo di 0.0699.
Segui le dinamiche di Rail Vision Ltd - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0698 0.0699
Intervallo Annuale
0.0202 0.4200
- Chiusura Precedente
- 0.0675
- Apertura
- 0.0699
- Bid
- 0.0698
- Ask
- 0.0728
- Minimo
- 0.0698
- Massimo
- 0.0699
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- 3.41%
- Variazione Mensile
- -36.55%
- Variazione Semestrale
- -20.77%
- Variazione Annuale
- 119.50%
21 settembre, domenica