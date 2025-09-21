QuotazioniSezioni
RVSNW: Rail Vision Ltd - Warrant

0.0698 USD 0.0023 (3.41%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RVSNW ha avuto una variazione del 3.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0698 e ad un massimo di 0.0699.

Segui le dinamiche di Rail Vision Ltd - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0698 0.0699
Intervallo Annuale
0.0202 0.4200
Chiusura Precedente
0.0675
Apertura
0.0699
Bid
0.0698
Ask
0.0728
Minimo
0.0698
Massimo
0.0699
Volume
15
Variazione giornaliera
3.41%
Variazione Mensile
-36.55%
Variazione Semestrale
-20.77%
Variazione Annuale
119.50%
21 settembre, domenica