Валюты / RVSNW
RVSNW: Rail Vision Ltd - Warrant
0.0770 USD 0.0065 (9.22%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RVSNW за сегодня изменился на 9.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0770, а максимальная — 0.0770.
Следите за динамикой Rail Vision Ltd - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.0770 0.0770
Годовой диапазон
0.0202 0.4200
- Предыдущее закрытие
- 0.0705
- Open
- 0.0770
- Bid
- 0.0770
- Ask
- 0.0800
- Low
- 0.0770
- High
- 0.0770
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 9.22%
- Месячное изменение
- -30.00%
- 6-месячное изменение
- -12.60%
- Годовое изменение
- 142.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.