RVSNW: Rail Vision Ltd - Warrant

0.0698 USD 0.0023 (3.41%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RVSNW hat sich für heute um 3.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0698 bis zu einem Hoch von 0.0699 gehandelt.

Verfolgen Sie die Rail Vision Ltd - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0698 0.0699
Jahresspanne
0.0202 0.4200
Vorheriger Schlusskurs
0.0675
Eröffnung
0.0699
Bid
0.0698
Ask
0.0728
Tief
0.0698
Hoch
0.0699
Volumen
15
Tagesänderung
3.41%
Monatsänderung
-36.55%
6-Monatsänderung
-20.77%
Jahresänderung
119.50%
