RVSNW: Rail Vision Ltd - Warrant
0.0698 USD 0.0023 (3.41%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RVSNW hat sich für heute um 3.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0698 bis zu einem Hoch von 0.0699 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rail Vision Ltd - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.0698 0.0699
Jahresspanne
0.0202 0.4200
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0675
- Eröffnung
- 0.0699
- Bid
- 0.0698
- Ask
- 0.0728
- Tief
- 0.0698
- Hoch
- 0.0699
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- 3.41%
- Monatsänderung
- -36.55%
- 6-Monatsänderung
- -20.77%
- Jahresänderung
- 119.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K