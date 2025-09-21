FiyatlarBölümler
RVPHW
RVPHW: Reviva Pharmaceuticals Holdings Inc - Warrants

0.0446 USD 0.0166 (27.12%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RVPHW fiyatı bugün -27.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0402 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0616 aralığında işlem gördü.

Reviva Pharmaceuticals Holdings Inc - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0402 0.0616
Yıllık aralık
0.0226 0.7800
Önceki kapanış
0.0612
Açılış
0.0555
Satış
0.0446
Alış
0.0476
Düşük
0.0402
Yüksek
0.0616
Hacim
47
Günlük değişim
-27.12%
Aylık değişim
-43.40%
6 aylık değişim
7.47%
Yıllık değişim
-67.54%
21 Eylül, Pazar