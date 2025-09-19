Währungen / RVPHW
RVPHW: Reviva Pharmaceuticals Holdings Inc - Warrants
0.0441 USD 0.0171 (27.94%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RVPHW hat sich für heute um -27.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0402 bis zu einem Hoch von 0.0616 gehandelt.
Verfolgen Sie die Reviva Pharmaceuticals Holdings Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.0402 0.0616
Jahresspanne
0.0226 0.7800
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0612
- Eröffnung
- 0.0555
- Bid
- 0.0441
- Ask
- 0.0471
- Tief
- 0.0402
- Hoch
- 0.0616
- Volumen
- 45
- Tagesänderung
- -27.94%
- Monatsänderung
- -44.04%
- 6-Monatsänderung
- 6.27%
- Jahresänderung
- -67.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K