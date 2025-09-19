KurseKategorien
RVPHW: Reviva Pharmaceuticals Holdings Inc - Warrants

0.0441 USD 0.0171 (27.94%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RVPHW hat sich für heute um -27.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0402 bis zu einem Hoch von 0.0616 gehandelt.

Verfolgen Sie die Reviva Pharmaceuticals Holdings Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.0402 0.0616
Jahresspanne
0.0226 0.7800
Vorheriger Schlusskurs
0.0612
Eröffnung
0.0555
Bid
0.0441
Ask
0.0471
Tief
0.0402
Hoch
0.0616
Volumen
45
Tagesänderung
-27.94%
Monatsänderung
-44.04%
6-Monatsänderung
6.27%
Jahresänderung
-67.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K