通貨 / RVPHW
RVPHW: Reviva Pharmaceuticals Holdings Inc - Warrants
0.0612 USD 0.0080 (15.04%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RVPHWの今日の為替レートは、15.04%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0545の安値と0.0647の高値で取引されました。
Reviva Pharmaceuticals Holdings Inc - Warrantsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
0.0545 0.0647
1年のレンジ
0.0226 0.7800
- 以前の終値
- 0.0532
- 始値
- 0.0555
- 買値
- 0.0612
- 買値
- 0.0642
- 安値
- 0.0545
- 高値
- 0.0647
- 出来高
- 27
- 1日の変化
- 15.04%
- 1ヶ月の変化
- -22.34%
- 6ヶ月の変化
- 47.47%
- 1年の変化
- -55.46%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K