Valute / RVPHW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
RVPHW: Reviva Pharmaceuticals Holdings Inc - Warrants
0.0446 USD 0.0166 (27.12%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RVPHW ha avuto una variazione del -27.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0402 e ad un massimo di 0.0616.
Segui le dinamiche di Reviva Pharmaceuticals Holdings Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0402 0.0616
Intervallo Annuale
0.0226 0.7800
- Chiusura Precedente
- 0.0612
- Apertura
- 0.0555
- Bid
- 0.0446
- Ask
- 0.0476
- Minimo
- 0.0402
- Massimo
- 0.0616
- Volume
- 47
- Variazione giornaliera
- -27.12%
- Variazione Mensile
- -43.40%
- Variazione Semestrale
- 7.47%
- Variazione Annuale
- -67.54%
21 settembre, domenica