RVPHW: Reviva Pharmaceuticals Holdings Inc - Warrants

0.0446 USD 0.0166 (27.12%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RVPHW ha avuto una variazione del -27.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0402 e ad un massimo di 0.0616.

Segui le dinamiche di Reviva Pharmaceuticals Holdings Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0402 0.0616
Intervallo Annuale
0.0226 0.7800
Chiusura Precedente
0.0612
Apertura
0.0555
Bid
0.0446
Ask
0.0476
Minimo
0.0402
Massimo
0.0616
Volume
47
Variazione giornaliera
-27.12%
Variazione Mensile
-43.40%
Variazione Semestrale
7.47%
Variazione Annuale
-67.54%
21 settembre, domenica