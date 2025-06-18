KotasyonBölümler
RULE
RULE: Adaptive Core ETF

23.07 USD 0.04 (0.17%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RULE fiyatı bugün -0.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.07 ve Yüksek fiyatı olarak 23.07 aralığında işlem gördü.

Adaptive Core ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

RULE hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Adaptive Core ETF hisse senedi 23.07 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 23.07 - 23.07 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 23.11 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1 değerine ulaştı. RULE canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Adaptive Core ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

Adaptive Core ETF hisse senedi şu anda 23.07 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 5.34% ve USD değerlerini izler. RULE hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

RULE hisse senedi nasıl alınır?

Adaptive Core ETF hisselerini şu anki 23.07 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 23.07 ve Ask 23.37 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte RULE fiyat hareketlerini takip edin.

RULE hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Adaptive Core ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 18.86 - 23.55 ve mevcut fiyatı 23.07 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 23.07 veya Ask 23.37 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.79% ve 6 aylık değişim oranı 10.70% değerlerini karşılaştırır. RULE fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Strategy Shares Drawbridge Dynamic Allocation ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Strategy Shares Drawbridge Dynamic Allocation ETF hisse senedi yıllık olarak 23.55 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 18.86 - 23.55). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 23.11 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Adaptive Core ETF performansını takip edin.

Strategy Shares Drawbridge Dynamic Allocation ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Strategy Shares Drawbridge Dynamic Allocation ETF (RULE) hisse senedi yıllık olarak en düşük 18.86 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 23.07 ve hareket ettiği yıllık aralık 18.86 - 23.55 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki RULE fiyat hareketlerini izleyin.

RULE hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Adaptive Core ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 23.11 ve yıllık değişim oranı 5.34% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
23.07 23.07
Yıllık aralık
18.86 23.55
Önceki kapanış
23.11
Açılış
23.07
Satış
23.07
Alış
23.37
Düşük
23.07
Yüksek
23.07
Hacim
1
Günlük değişim
-0.17%
Aylık değişim
0.79%
6 aylık değişim
10.70%
Yıllık değişim
5.34%
07 Ekim, Salı
12:30
USD
Ticaret Dengesi
Açıklanan
Beklenti
$​33.988 B
Önceki
$​-78.311 B
12:30
USD
İhracat
Açıklanan
Beklenti
Önceki
$​280.464 B
12:30
USD
İthalat
Açıklanan
Beklenti
Önceki
$​358.775 B
14:05
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
16:00
USD
EIA Kısa Vadeli Enerji Görünümü
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
3 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.485%
19:00
USD
Fed Tüketici Kredisi m/m
Açıklanan
Beklenti
$​11.24 B
Önceki
$​16.01 B