RULE: Adaptive Core ETF

23.11 USD 0.19 (0.83%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RULE hat sich für heute um 0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.11 bis zu einem Hoch von 23.11 gehandelt.

Verfolgen Sie die Adaptive Core ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von RULE heute?

Die Aktie von Adaptive Core ETF (RULE) notiert heute bei 23.11. Sie wird innerhalb einer Spanne von 23.11 - 23.11 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.92 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von RULE zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie RULE Dividenden?

Adaptive Core ETF wird derzeit mit 23.11 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.53% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RULE zu verfolgen.

Wie kaufe ich RULE-Aktien?

Sie können Aktien von Adaptive Core ETF (RULE) zum aktuellen Kurs von 23.11 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.11 oder 23.41 platziert, während 2 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RULE auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in RULE-Aktien?

Bei einer Investition in Adaptive Core ETF müssen die jährliche Spanne 18.86 - 23.55 und der aktuelle Kurs 23.11 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.96% und 10.89%, bevor sie Orders zu 23.11 oder 23.41 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RULE.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Strategy Shares Drawbridge Dynamic Allocation ETF?

Der höchste Kurs von Strategy Shares Drawbridge Dynamic Allocation ETF (RULE) im vergangenen Jahr lag bei 23.55. Innerhalb von 18.86 - 23.55 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.92 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Adaptive Core ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Strategy Shares Drawbridge Dynamic Allocation ETF?

Der niedrigste Kurs von Strategy Shares Drawbridge Dynamic Allocation ETF (RULE) im Laufe des Jahres betrug 18.86. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.11 und der Spanne 18.86 - 23.55 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RULE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von RULE statt?

Adaptive Core ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.92 und 5.53% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
23.11 23.11
Jahresspanne
18.86 23.55
Vorheriger Schlusskurs
22.92
Eröffnung
23.11
Bid
23.11
Ask
23.41
Tief
23.11
Hoch
23.11
Volumen
2
Tagesänderung
0.83%
Monatsänderung
0.96%
6-Monatsänderung
10.89%
Jahresänderung
5.53%
06 Oktober, Montag