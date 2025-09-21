Dövizler / RCKTW
RCKTW: Rocket Pharmaceuticals Inc - Warrant
0.0400 USD 0.0010 (2.44%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RCKTW fiyatı bugün -2.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0323 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0410 aralığında işlem gördü.
Rocket Pharmaceuticals Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.0323 0.0410
Yıllık aralık
0.0213 0.0950
- Önceki kapanış
- 0.0410
- Açılış
- 0.0410
- Satış
- 0.0400
- Alış
- 0.0430
- Düşük
- 0.0323
- Yüksek
- 0.0410
- Hacim
- 7
- Günlük değişim
- -2.44%
- Aylık değişim
- 0.76%
- 6 aylık değişim
- -6.76%
- Yıllık değişim
- -38.56%
21 Eylül, Pazar