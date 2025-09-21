FiyatlarBölümler
Dövizler / RCKTW
RCKTW: Rocket Pharmaceuticals Inc - Warrant

0.0400 USD 0.0010 (2.44%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RCKTW fiyatı bugün -2.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0323 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0410 aralığında işlem gördü.

Rocket Pharmaceuticals Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0323 0.0410
Yıllık aralık
0.0213 0.0950
Önceki kapanış
0.0410
Açılış
0.0410
Satış
0.0400
Alış
0.0430
Düşük
0.0323
Yüksek
0.0410
Hacim
7
Günlük değişim
-2.44%
Aylık değişim
0.76%
6 aylık değişim
-6.76%
Yıllık değişim
-38.56%
21 Eylül, Pazar